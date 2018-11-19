В Доме культуры "Водник" подвели итоги фестиваля "На Руси без песни не живется!"

Фестиваль любителей народной песни "На Руси без песни не живется!" состоялся на базе Дома культуры "Водник". На сцене блистали творческие самодеятельные коллективы, солисты всех возрастов и представители самых разных организаций и учреждений.
В день фестиваля в зале был полный аншлаг, ведь народная песня близка и понятна всем без исключения. Событие проводится ежегодно, с каждым годом оно собирает все большую аудиторию.
Организаторы фестиваля благодарят участников, зрителей и приглашают всех вновь встретиться в гостеприимном "Воднике" ровно через год.
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