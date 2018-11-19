В Доме культуры "Водник" подвели итоги фестиваля "На Руси без песни не живется!"

15:06 19 ноября 2018
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Фото: ДК "Водник"

Фестиваль любителей народной песни "На Руси без песни не живется!" состоялся на базе Дома культуры "Водник". На сцене блистали творческие самодеятельные коллективы, солисты всех возрастов и представители самых разных организаций и учреждений.

В день фестиваля в зале был полный аншлаг, ведь народная песня близка и понятна всем без исключения. Событие проводится ежегодно, с каждым годом оно собирает все большую аудиторию.

Организаторы фестиваля благодарят участников, зрителей и приглашают всех вновь встретиться в гостеприимном "Воднике" ровно через год.

Теги: концерты , культура , фестивали
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