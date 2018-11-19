Всероссийский Дед Мороз проведёт в Тюмени два дня

Всероссийский Дед Мороз вместе с командой НТВ с 8 ноября путешествует по всей стране, чтобы до боя Курантов успеть осуществить мечты детей и взрослых, которые верят в чудеса, несмотря на жизненные трудности.

За два месяца "Путешествие Деда Мороза с НТВ" охватит 22 города: Красноярск, Томск, Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Ижевск, Нижний Новгород, Саратов, Краснодар, Воронеж, Тулу, Санкт-Петербург, Череповец, Вологду, Ярославль и Москву.

В каждом городе Дед Мороз и звёзды телеканала НТВ придут в гости к тем, кому так важна встреча с волшебством: детям с особенностями развития, ребятам, оставшимся без попечения родителей, семьям, которые верят в чудеса и ежедневно преодолевают трудности. Акция проводится на протяжении трех лет За это время на почту Деда Мороза dedmoroz@ntv.ru за три года пришло 40 000 писем, вместе с командой НТВ зимний волшебник исполнит самые искренние и трогательные желания.

- С одной стороны, "Путешествие Деда Мороза с НТВ" ‒ это телевизионный проект, а с другой – масштабная благотворительная акция, в рамках которой мы посещаем социальные учреждения, детские дома, больницы и адресно исполняем желания. За три года "Путешествие с НТВ" получило массу профессиональных наград как среди телевизионных, так и социальных проектов. С каждым годом к нам присоединяется всё больше благотворительных организаций, компаний и обычных людей, благодаря которым этот проект приобретает поистине федеральный масштаб, – отмечает генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

В этом году команду зимнего волшебника пополнили волонтёры, они стали помощниками Деда Мороза на всем маршруте путешествия. Напомним, что 2018 год объявлен в России Годом добровольца, кульминацией этого события станет Международный форум добровольцев, который пройдет со 2 по 5 декабря в Москве, а "Путешествие Деда Мороза с НТВ" станет частью этого мероприятия.

В Тюмени волшебник будет гостить 21 и 22 ноября. За два дня он посетит несколько местных соцучреждений, заглянет в гости к многодетным, малообеспеченным семьям и устроит в центре города большой праздник, сообщили в администрации города.