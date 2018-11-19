В Тюмени пенсионеры жалуются на медклинику, навязывающую услуги под кредит

В региональное управление Роспотребнадзора продолжают поступать обращения тюменцев в отношении медицинского центра "Клиника Сибирская". Граждане, в основном люди пожилого возраста, жалуются, что после посещения клиники приобрели долговые обязательства перед кредитными организациями и абонемент на ненужные услуги.

По словам обратившихся (с начала года — 12 человек), сотрудники организации звонят на личные номера телефонов и представляются работниками департамента здравоохранения. В ходе разговора выясняется, что к департаменту звонящие отношения не имеют, а представляют медицинскую клинику и приглашают пройти у них бесплатную диагностику здоровья. С собой на обследование потенциальных клиентов настоятельно просят взять с собой страховой полис и паспорт.

На месте клиентам предлагали подписать документы — якобы для отчетности, не объясняя, что дают им подписать кредитные договоры. Клиентам не давали ознакомиться с текстом документов, сотрудники перелистывали страницы самостоятельно, только указывали потребителям, где нужно поставить подпись. Уже после граждане понимали, что подписали договоры на оказание услуг и кредитные договоры. Когда они в тот же день возвращались в клинику и пытались расторгнуть договор, то им отказывали, ссылаясь на то, что оснований для расторжения нет.

"На днях аналогичное предложение от сотрудницы компании получила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. На вопрос, почему после бесплатной диагностики в управление поступают жалобы граждан на кредиты, быстро повесили трубку", — рассказали в Роспотребнадзоре.

Тюменцам советуют быть бдительными при посещении организаций, предлагающих бесплатную диагностику состояния здоровья или другие медицинские услуги. Если вы всё-таки решили посетить подобную клинику, необходимо внимательно изучать документы, которые вам предлагают подписать.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области готовы помочь с возвратом денег потребителям, оказавшимся в аналогичной ситуации, если вопрос не получилось урегулировать в добровольном порядке и последовало обращение в суд.