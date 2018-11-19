В Тюмени озвучили статистику по преступлениям в отношении детей

По сведениям комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тюмени, за 10 месяцев 2018 года в областном центре зарегистрирован общий рост количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Он составил 3,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — 340 преступлений против 329.

В результате преступлений пострадало 328 детей и подростков, при этом 116 из них стали жертвами противоправных действий родителей.

Также за 10 месяцев текущего года на территории города Тюмени совершено 109 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (рост на 29,7% относительно аналогичного периода прошлого года).

Жестокое обращение с несовершеннолетними стало одной из тем круглого стола при городском департаменте по спорту и молодежной политике, в котором приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, педагоги-психологи и специалисты по работе с молодежью.

Особую обеспокоенность специалистов вызывает падение нравственных устоев, утрата семейных ценностей как основы социализации и жизнедеятельности личности, вследствие чего количество детей, оставшихся без родительского попечения, не уменьшается. Не наблюдается и значительного снижения количества семей, находящихся в социально опасном положении.

Заслушав и обсудив различные подходы к организации работы по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, участники заседания круглого стола решили активизировать работу по раннему выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении, своевременно информировать заинтересованные органы обо всех фактах насилия и жестокости в отношении детей, усилить работу по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними в семье, распространить методические рекомендации во все учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сообщить о фактах жесткого обращения с несовершеннолетними можно по телефонам горячих линий: 8-800-2000-122 — детский телефон доверия, 8 (3452) 390-144 — психологическая служба центра внешкольной работы "Дзержинец" города Тюмени.