В Тюмени вышла в свет книга о войне в Афганистане

В Тюмени издана книга "На опасных тропах Афганистана", посвященная 30-летию вывода советских войск из страны Центрально-азиатского региона. Автором выступил полковник ФСБ в отставке, член Союза журналистов России, лауреат премии имени Виктора Муравленко Николай Зензин.

"Война в Афганистане – это наши потери, наша боль, наш героизм, и потом, у всех возникает вопрос "За что, ребята?". Молодые ребята, которых отправляли, даже не знали, куда едут. Потом им объясняли – оказываем интернациональную помощь афганскому народу. С первого дня Политбюро войну засекретило, не было абсолютно никаких данных – обо всем этом написал в книге", - прокомментировал Николай Зензин.

Война в Афганистане шла с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года. За это время в военных действиях участвовали свыше 600 тысяч солдат и офицеров, более 15 тысяч - погибли. В Афганистане воевали более трех тысяч военнослужащих из Тюменской области, 134 из них домой не вернулись. Уже после окончания войны по настоящее время ушли из жизни еще более 400 человек.

По словам автора, помощь в создании книги оказали ветераны пограничных войск и государственной безопасности, служившие в Кабуле, Баграме и Джелалабаде, – именно их рассказы легли в основу этой книги.

Отметим, часть тиража книги передадут в городской и областной советы ветеранов. Книги также появятся в школьных и городских библиотеках, пишет "Тюменская область сегодня".