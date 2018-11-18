В тюменском этапе акции "Уличный красава" приняли участие более 50 команд

Фото из группы "Уличный красава" ВКонтакте

Более 50 команд по дворовому футболу из Тюменской области стали участниками регионального этапа всероссийской акции "Уличный красава", которую проводит "Молодежка ОНФ". По информации организаторов, это один из рекордных показателей турнира.

Кроме Тюменской области, в числе лидеров Забайкальский край — здесь участие в акции приняли более 200 команд и Чечня, где на соревнования заявились более 150 команд. Отборочные игры уже прошли в 250 муниципальных образованиях страны. Игры регионального этапа будут проходить в областных, краевых и республиканских центрах до конца ноября, пишет "Вслух.ру".

Участниками акции становятся непрофессиональные любители футбола от 14 до 17 лет. Это дворовые команды – они не занимаются в специальных спортшколах и не выступают на официальных первенствах. На матчи приглашаются ветераны спорта и игроки региональных футбольных команд, которые проводят мастер-классы для подростков.

Лучшие региональные команды пройдут в следующий этап соревнований, который состоится 9 декабря в восьми федеральных округах. Финал акции пройдет 24 декабря на одном из стадионов, принимавших Чемпионат мира по футболу 2018 года. Главный приз акции — сертификат на установку футбольного поля во дворе победившей команды.