В тюменской "Богадельне" звучат песни цыганского ансамбля

Дни рождения пациентов тюменского дома милосердия "Богадельня" отмечают с подарками и артистами. Так, в ноябре на праздниках выступали представители цыганского ансамбля "Милай".
Как рассказала руководитель "Богадельни" Галина Паршуткина, сотрудники дома милосердия стараются радовать своих подопечных при любой возможности, а именины, дни рождения и государственные праздники – отличные поводы для этого. Так, в ноябре свои дни рождения отмечали Нина Валентиновна и Варис Халлямович. Перед ними выступил солист ансамбля "Милай" Александр Соловьёв – бесплатно и по собственной инициативе. Поздравить именинников он решил бардовской песней, исполнил трогательную классику из советского кино и романтичные баллады о геологах, пишет "Вслух.ру".
"Люди плакали и смеялись, подпевали и тихо грустили о чем-то своем. Праздник получился душевным!", - отметила Галина Паршуткина.
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