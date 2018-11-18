В Тобольске выбрали лучшего старосту

Фото из официальной группы "Лига Старост" ВКонтакте

Студентка Тобольского медицинского колледжа Мария Борщук стала лучшим старостой Тобольска в рамках образовательного проекта "Лига старост". За звание лучшего боролись 58 старост учебных групп.

Второе место заняла студентка Тобольского педагогического института Анна Судьина, на третьем месте оказалась студентка филиала Тюменского индустриального университета Ульяна Редикульцева. Призерам вручили денежные призы и сертификаты для учебных групп на посещение аквапарка, лазертага или пиццерии.

Образовательный проект "Лига старост" объединил студентов пяти учебных заведений города. Они участвовали в индивидуальных, командных и дополнительных оффлайн заданиях, а также проявляли свои умения в финальной ролевой игре по мотивам фильма "Первому игроку приготовиться". За работой конкурсантов наблюдали кураторы проекта и оценивали их по критериям: вовлеченность, инициативность, коммуникативность, массовость, медийность и оригинальность, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Как рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова, в дальнейшем старосты смогут общаться между собой, создавать совместные проекты, получая при этом ресурсную поддержку.

В расках проекта участники посещали мастер-классы от региональных экспертов, где учились искусству продвижения личного бренда в социальных сетях, избавлялись от страха публичных выступлений, развивали лидерские качества, придумывали нестандартные форматы взаимодействия с группой и учились реализовывать свои идеи. Также каждый староста готовил и проводил мероприятие внутри своей учебной группы.