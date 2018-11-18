Тюменские мастера боролись на звание лучших рукодельников

Фото из группы "РУСЬ МАСТЕРОВАЯ-2018" ВКонтакте

Тюменские мастера стали участниками конкурса "Русь мастеровая", который проходил в Санкт-Петербурге в рамках Международного культурного форума.

Тюменскую область на конкурсе представила большая делегация. В числе конкурсантов были Ольга Козловская (номинация "Ткачество поясов"), Марина Коба (номинация "Лоскутное шитье"), Вероника Чикишева (номинация "Набойка по ткани") и Людмила Шатохина (номинация "Изготовление куклы"). Также в северную столицу отправился ансамбль "Камерата Сибири" под руководством Антона Шароева, который готовился к этой поездке с самого лета.

Курировала мастеров и отвечала за ярмарку изделий из Западной Сибири молодой специалист Мария Любимова. Для всех номинация была объявлена одна общая тема, на то, чтобы отразить ее в своих работах, мастерам и мастерицам давалось шесть часов, пишет "Тюменская область сегодня".

"Я долгое время работала в Центре ремесел. Да, у меня есть многолетний опыт. И это позволяет строить амбициозные планы... Но – не надо никогда предвосхищать победу... И тогда все откликается!", - прокомментировала одна из титулованных мастериц Тюмени Людмила Шатохина в ожидании результатов конкурса.