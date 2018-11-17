В Заводоуковске прошел турнир по настольным играм народов мира

17:36 17 ноября 2018
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pixabay.com

Турнир по настольным играм народов мира впервые состоялся в заводоуковском дворце культуры "Ритм". Мероприятие собрало 60 участников из Тюмени, Упорово и Заводоуковска.

На 12 столах игроки сразились в джаколо, тейбл-эластик, кульбутто и шаффлборд – захватывающие игры на ловкость и скорость реакции.

Заводоуковская команда была самой многочисленной и взяла десять призовых мест! Как отметил исполняющий обязанности председателя районного общества инвалидов Сергей Федоров, играя в настольные игры, люди с особенностями здоровья на время забыли о своих заботах, насладились живым общением и нашли новых друзей.

Организатором турнира, в котором участвовали люди не только с инвалидностью, выступил областной клуб молодых инвалидов "Вера", пишет газета "Тюменская область сегодня".

Теги: игры , турнир
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