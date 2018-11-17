Тюменцам предлагают поздравить мам в социальных сетях

Фото группы "Региональный центр «Семья»" "ВКонтакте"

Тюменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" запустил в социальных сетях "ВКонтакте" или Instagram акцию в преддверии Дня матери. Всем желающим до 30 ноября предлагают поздравить своих мам.

Самые проникновенные и интересные записи и истории увидят сотни людей, пишет "Вслух.ру".

Условия акции просты: для участия необходимо разместить на персональной странице в социальной сети фото (видео) семьи или мамы, написать пост со словами благодарности, признанием в любви или интересной семейной историей, а также поставить хэштег #лучшеймаменапланете.