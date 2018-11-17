Тюменцам предлагают поздравить мам в социальных сетях

16:31 17 ноября 2018
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Фото группы "Региональный центр «Семья»" "ВКонтакте"

Тюменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" запустил в социальных сетях "ВКонтакте" или Instagram акцию в преддверии Дня матери. Всем желающим до 30 ноября  предлагают поздравить своих мам.

Самые проникновенные и интересные записи и истории увидят сотни людей, пишет "Вслух.ру".

Условия акции просты: для участия необходимо разместить на персональной странице в социальной сети фото (видео) семьи или мамы, написать пост со словами благодарности, признанием в любви или интересной семейной историей, а также поставить хэштег #лучшеймаменапланете.

Теги: День матери , мама , семья
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