Тюменцам предлагают поздравить мам в социальных сетях

Тюменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" запустил в социальных сетях "ВКонтакте" или Instagram акцию в преддверии Дня матери. Всем желающим до 30 ноября предлагают поздравить своих мам.
Самые проникновенные и интересные записи и истории увидят сотни людей, пишет "Вслух.ру".
Условия акции просты: для участия необходимо разместить на персональной странице в социальной сети фото (видео) семьи или мамы, написать пост со словами благодарности, признанием в любви или интересной семейной историей, а также поставить хэштег #лучшеймаменапланете.
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