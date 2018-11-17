"Бумажный бум": волонтеры ТюмГУ собрали 620 кг макулатуры

Волонтеры Тюменского госуниверситета собрали 620 килограммов макулатуры в рамках акции "Бумажный бум", проведенной в преддверии Международного дня вторичной переработки.
Как пишет ИА "Тюменская линия", самыми активными участниками акции стали студентки вуза Анастасия Сергеева и Елизавета Облецова, которые принесли 166,5 кг и 80 кг бумаги соответственно. Всю собранную макулатуру волонтеры отправили на вторичную переработку в одну из тюменских компаний по утилизации отходов.
По словам автора проекта, студентки четвертого курса ТюмГУ Екатерины Могильной, акция направлена на привлечение студентов и сотрудников университета к сбору макулатуры.
"Чаще всего бумагу увозят на свалки, там она засоряет среду и гниет. Поэтому чтобы очистить среду от мусора, уменьшить вырубку лесов и сэкономить ресурсы, необходимо сдавать макулатуру на переработку", - рассказала она.
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