"Тюменский бройлер" отметили на международном форуме в Дубае

13:37 17 ноября 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

Коллектив птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" получил очередной сертификат элитного клуба "Ross 140" на форуме, который прошел в Дубае, сообщили в пресс-службе губернатора.

Клуб создан мировым лидером по поставке родительских цыплят – компанией "Aviagen" - как поощрение заслуг птицеводов. Условиями вступления в клуб являются достижения показателя более 140 цыплят на начальную несушку.

"Еще три года назад на выставке "Золотая осень" мы показывали сертификат о вхождении нашей птицефабрики в клуб "Росс 140".Тогда это был результат выше всяких похвал.  Сегодня у нас 153 цыпленка - показатель мирового уровня. Это лучший результат в России, по которому мы вошли в десятку лучших в мире", - отметила директор предприятия Оксана Величко.

Теги: Тюменский бройлер
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2018