"Тюменский бройлер" отметили на международном форуме в Дубае

Коллектив птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" получил очередной сертификат элитного клуба "Ross 140" на форуме, который прошел в Дубае, сообщили в пресс-службе губернатора.

Клуб создан мировым лидером по поставке родительских цыплят – компанией "Aviagen" - как поощрение заслуг птицеводов. Условиями вступления в клуб являются достижения показателя более 140 цыплят на начальную несушку.

"Еще три года назад на выставке "Золотая осень" мы показывали сертификат о вхождении нашей птицефабрики в клуб "Росс 140".Тогда это был результат выше всяких похвал. Сегодня у нас 153 цыпленка - показатель мирового уровня. Это лучший результат в России, по которому мы вошли в десятку лучших в мире", - отметила директор предприятия Оксана Величко.