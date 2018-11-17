Победители проекта "МедиаТОК" создадут паблик о молодежи Тобольска

В Тобольске принимают заявки на участие молодежном проекте "МедиаТОК", победители которого войдут в команду создателей современного новостного паблика о молодежи Тобольска, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".
Проект запустится 25 ноября, но сейчас уже можно подать заявку по ссылке: https://tmn-id.ru/projects/mediatok-/
В нем участники разделятся на digital-агентства, в каждое из которых войдут представители шести направлений: фото, видео, PR, дизайн, продюсирование, копирайтинг. Ребятам нужно будет выполнять домашние задания, набирать командные баллы и создавать уникальный контент, который войдет в основу молодежной группы Тобольска. Также внутри направления будут проходить мастер-классы и тренинги для развития профессиональных компетенций.
По итогу проекта команды будут защищать идею молодежной группы во ВКонтакте.
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