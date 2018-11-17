Тюменцев приглашают на воркшоп по публичным выступлениям

Фото: МТЦ "Космос"

Овладеть голосом и речью тюменцы смогут на бесплатных воркшопах, которые пройдут в молодежном театральном центре "Космос" 23 и 30 ноября. Курс проводит Мария Будыкина — режиссер молодежного театра "Май", педагог по сценической речи и актерскому мастерству, пишет "Мой портал".

Мария Будыкина каждый день прислушивается, как люди говорят в жизни и на сцене, и замечает, что многие испытывают колоссальную неловкость во время выступлений даже перед коллегами или друзьями.

"Мне бы хотелось, чтобы участники воркшопов осознали, что свобода в речи — это, прежде всего, навык и опыт. Все можно улучшить и исправить, если есть большое желание. И главная функция этого курса – познакомить людей, не связанных с миром театра и публичных выступлений, с тем, что такое "выступать" с профессиональной точки зрения. А также выявить их сильные и слабые стороны, с которыми в будущем можно и нужно работать", — уточнила Мария.

Вход свободный, регистрация по ссылке.