Тюменцев приглашают на воркшоп по публичным выступлениям

Овладеть голосом и речью тюменцы смогут на бесплатных воркшопах, которые пройдут в молодежном театральном центре "Космос" 23 и 30 ноября. Курс проводит Мария Будыкина — режиссер молодежного театра "Май", педагог по сценической речи и актерскому мастерству, пишет "Мой портал".
Мария Будыкина каждый день прислушивается, как люди говорят в жизни и на сцене, и замечает, что многие испытывают колоссальную неловкость во время выступлений даже перед коллегами или друзьями.
"Мне бы хотелось, чтобы участники воркшопов осознали, что свобода в речи — это, прежде всего, навык и опыт. Все можно улучшить и исправить, если есть большое желание. И главная функция этого курса – познакомить людей, не связанных с миром театра и публичных выступлений, с тем, что такое "выступать" с профессиональной точки зрения. А также выявить их сильные и слабые стороны, с которыми в будущем можно и нужно работать", — уточнила Мария.
Вход свободный, регистрация по ссылке.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru