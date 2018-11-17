Креативные тюменцы устраивают уличные перфомансы

Фото группы "ПРЕМЬЕРА | Тюмень" во "ВКонтакте"

Серию перфомансов на улицах и в пространствах Тюмени устроили 50 студентов: они собрали сто улыбок, рассказали анекдоты в автобусах, нарядившись клоунами, провели среди прохожих турнир по мусороболу, а еще угощали пирожными, дарили шарики и творческий позитив.

Как пишут "Аргументы и Факты – Тюмень", все это прошло в рамках челлендж-баттла “Вызов принят” проекта “Премьера”, где участники соревновались в создании контента.

"Каждый из нас встречается с ситуациями, которые можно назвать вызовом — своим привычкам, образу жизни, поведению, мироощущению, мнениям. В наших силах сделать так, чтобы любой случай, который нам подворачивался, позволял накапливать опыт. Поэтому основной мотив командного челлендж-баттла "Вызов принят" — это создавать возможности, работать в команде и уметь ярко заявить о себе", — отметил Илья Титов, руководитель творческого проекта "Премьера".

Так, например, команда "Это - успех" сделали арт-объект на площади Борцов Революции: закрепили фанеру на спинку скамьи с нарисованной картиной Ван Гога "Звездная ночь", а волны на рисунке украсили гирляндой. Все желающие могли сфотографироваться, загадать желание и приклеить звезду.

Еще один арт-объект установили около молодежного театрального центра "Космос". Команда показала, что неважно какую дорогу ты выберешь, ты придешь к успеху, если будешь трудиться. Они установили четыре открытые двери, за каждой из которых лежит коробка с атрибутикой различных профессий. Все они связаны между собой веревками, а по середине установки находятся вещи, которые ассоциируются с успехом.

Итоги подвели в прямом эфире 16 ноября в группе проекта: https://vk.com/premieratmn. Работы команд можно посмотреть как в группе, так и на сайте: Премьера72.рф.