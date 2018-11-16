Тюмень за день: 16 ноября

Тюменцам покажут фильмы о Дмитрии Менделееве и Савве Мамонтове
Два фильма из цикла "Известные люди в Сибири" покажут в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 18 ноября. Один из них расскажет о великом ученом Дмитрии Менделееве, другой – об известном русском предпринимателе и меценате Савве Мамонтове, сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.
Более 2,5 тысячи тюменских семей получат в этом году новое жилье
В Тюменской области 2 518 семей улучшат условия проживания в текущем году благодаря различным жилищным программам. На их реализацию будет направлено почти 4 млрд рублей, из них 124 млн – федеральные средства. Об этом на заседании президиума регионального правительства 5 ноября доложил замгубернатора Сергей Шустов.
Удмуртские перепечи и обрядовые куклы хантов: в Тюмени проходят дни культуры финно-угров
Накануне в Тюменской области стартовали дни культуры финно-угорских и самодийских народов. Узнать о духовном мире и культуре удмуртов, ненцев, марийцев, мордвы, манси, народов коми и ханты можно на открытых мастер-классах, кинопоказах и фотовыставках.
Тюменцам предлагают проверить сердце в выходной
Завтра, 17 ноября, в Тюмени в поликлиниках города в очередной раз пройдет профилактическая акция "Доктор с вами". На этот раз она будет ориентирована на предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Для участия в ней не нужна предварительная запись.
Стартовала продажа билетов на концерт "Ленинграда" в Тюмени
Концерт группировки "Ленинград" состоится в Тюмени во Дворце спорта 21 марта 2019 года, начало в 19:00. Продажа билетов стартовала на сайте агентства "Маргарита - Арт".
ЮТэйр проведет ночную распродажу авиабилетов
16 ноября в Utair стартует ночная распродажа. Авиакомпания дарит 30% скидку на билеты почти по всем направлениям при покупке билетов туда-обратно для полетов с 26 ноября по 23 декабря.
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