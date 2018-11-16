Тюмень за день: 16 ноября

Фото Ирины Алькаевой

Тюменцам покажут фильмы о Дмитрии Менделееве и Савве Мамонтове

Два фильма из цикла "Известные люди в Сибири" покажут в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 18 ноября. Один из них расскажет о великом ученом Дмитрии Менделееве, другой – об известном русском предпринимателе и меценате Савве Мамонтове, сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

Более 2,5 тысячи тюменских семей получат в этом году новое жилье

В Тюменской области 2 518 семей улучшат условия проживания в текущем году благодаря различным жилищным программам. На их реализацию будет направлено почти 4 млрд рублей, из них 124 млн – федеральные средства. Об этом на заседании президиума регионального правительства 5 ноября доложил замгубернатора Сергей Шустов.

Удмуртские перепечи и обрядовые куклы хантов: в Тюмени проходят дни культуры финно-угров

Накануне в Тюменской области стартовали дни культуры финно-угорских и самодийских народов. Узнать о духовном мире и культуре удмуртов, ненцев, марийцев, мордвы, манси, народов коми и ханты можно на открытых мастер-классах, кинопоказах и фотовыставках.

Тюменцам предлагают проверить сердце в выходной

Завтра, 17 ноября, в Тюмени в поликлиниках города в очередной раз пройдет профилактическая акция "Доктор с вами". На этот раз она будет ориентирована на предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Для участия в ней не нужна предварительная запись.

Стартовала продажа билетов на концерт "Ленинграда" в Тюмени

Концерт группировки "Ленинград" состоится в Тюмени во Дворце спорта 21 марта 2019 года, начало в 19:00. Продажа билетов стартовала на сайте агентства "Маргарита - Арт".

ЮТэйр проведет ночную распродажу авиабилетов

16 ноября в Utair стартует ночная распродажа. Авиакомпания дарит 30% скидку на билеты почти по всем направлениям при покупке билетов туда-обратно для полетов с 26 ноября по 23 декабря.