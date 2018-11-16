Куда сходить в Тюмени с детьми в эти выходные?

Афиша Тюмень | КтоКуда72 специально для вас составила ТОП лучших мероприятий для всей семьи на ближайшие выходные.

Мастер-класс "Серьги из бисера"

Когда: 17 ноября (суббота) в 13:00.

Где: Тайм-кафе "Пятый угол"| Тюмень, Республики 5а

Стоимость: 850р с человека

Продолжительность 4 часа;

Все материалы предоставляются;

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Хочешь, чтобы на новогодней вечеринке , корпоративе, в ресторане 🥂или при встрече все восхищенные взгляды были только твои? Тогда для твоего образа обязательно нужна завораживающая деталь!

А как насчёт того, чтобы научиться изготавливать эту деталь самостоятельно? Например, нарядные серьги с кристаллами риволи? Это будет настоящий блеск и шик! Хотим пригласить Вас на мастер-класс по изготовлению этих чудесных серёжек.

Спектакль "Про драконов и принцесс"

Когда: 17 ноября в 12:00

Где: "Дом Машарова",ул.Ленина, 24, Парадный зал

Стоимость: 250 рублей

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Музей "Дом Машарова" приглашает детей на спектакль

"Про драконов и принцесс".

Актеры театра теней "Ключ от сказки" расскажут гостям классические и

недавно сочиненные Юлией Кувшиновой истории про Принцессу Ужасную и Прекрасную, про Рыцаря и Спящую Красавицу. Дети в совместной игре и диалоге с персонажами спектакля придумают, чем закончится легенда о Драконе. Как и полагается, Принц разбудит Спящую Красавицу, и все дружно победят Дракона!

Тринадцатая предрождественская Сибирская Православная выставка-ярмарка "Духовные традиции и богатство России"

Когда: 16 ноября в 12:00 открытие, работает до 25 ноября

Где: Выставочный зал, ул.Севастопольская, 12

Вход свободный!

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Митрополит Димитрий откроет православную выставку 16 ноября в Выставочном зале.

Ежегодно в выставке принимают участие более 150 экспонентов. Участники выставки - монастыри и храмы России, Украины, Белоруссии, Греции. Посетителям выставки открывается возможность приобщиться к православным святыням, приобрести церковные атрибуты, свечи, книги, иконы, крестики, ладанки, отведать монастырскую трапезу, принять участие в молебнах и многое другое.

Кроме того, на выставке представлена сопутствующая продукция индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса со всей России и СНГ: одежда, обувь, пуховые шали, Павлово-Посадские платки, изделия из дерева и керамики, домашний текстиль, сувениры, ямальские кисы, белорусские копчености, сыры, конфеты, дальневосточные рыбные деликатесы, а так же халва, мед, сухофрукты и многое другое.

Кастинг на XI Открытый региональный конкурс "Себер Йолдызы – Звезда Сибири - 2018" и "Татар егете – Джигит - 2018"

Когда: 17-18 ноября

Где: "Центр татарской культуры", ул.Щербакова, 4, стр.11

Бесплатно!

18+

Хочешь доказать, что ты настоящий татарин и помнишь свои корни? А в придачу выиграть 200 тысяч рублей? Это просто! Покажи свои таланты на сцене: пой, танцуй, играй, читай стихи, рэп или даже битбокс. А ещё тут можно завести новых друзей и встретить вторую половинку.

Но для начала приходи на кастинг конкурса "Себер йолдызы – Звезда Сибири" и "Татар егете – Джигит" 17 и 18 ноября в Тюмени. Здесь будут отобраны 7 юношей и 7 девушек, которые будут жить в лагере за счёт организаторов.

Попасть на кастинг может каждый, кто пройдёт тест и покажет свои знания татарской культуры, ответит правильно минимум на 8 вопросов и после заполнит анкету участника.

Продолжение здесь.