Тюменцев приглашают на лекции о дизайне и моде

Фото пресс-службы ТМПО

Лекции о дизайне и моде пройдут в рамках XX Всероссийского фестиваля архитектуры, дизайна, искусств в музейном комплексе имени Словцова 17 ноября, сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

В 13:00 в амфитеатре музейного комплекс начнется лекция представителей Омской школы моды, членов Союза дизайнеров России Ю.Л. Герасимовой и Н.О. Сосниной на тему "Костюм и мода как воплощение гендерных трансформаций", где речь пойдет о возникновении новых стилей и направлений в костюме.

В 14:30 стартует лекция председателя жюри Фестиваля, члена Союза дизайнеров России Виктора Александровича Брагина на тему "Тренды Лондонский фестиваля дизайна – 2018". В 16:00 состоится открытие выставки памяти члена Союза дизайнеров России Н.П. Пискулина "Мастер" и выставки членов Союза дизайнеров России М.М. Гардубея и Е.Н. Улькиной "Нестрогая достоверность".

Работа выставок продлится до 09 декабря 2018 года. Контактный телефон: +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115. Вход свободный. Возрастная категория: 6+