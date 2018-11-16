Логотип к 360-летию Ялуторовска выберут на конкурсе

В Ялуторовске объявили конкурс на разработку эмблемы к празднованию 360-летия со дня образования города. Любой желающий может создать и представить логотип, отражающий уникальность и неповторимость Ялуторовска с его богатым историческим наследием. Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной, но обязательно авторской и собственной разработки.

Заявки и конкурсные работы в электронном виде будут приниматься до 10 декабря 2018 года отделением изобразительного искусства МАУДО "ДШИ им. С.И. Мамонтова" (контактный телефон 8(34535)2-03-07, электронный адрес l.fe2010@yandex.ru).

Лучший логотип будут использовать в качестве официальной символики праздничных мероприятий. Победитель конкурса будет награжден дипломом и памятным подарком.

Отметим, что свое 360-летие Ялуторовск отметит в июне 2019 года.