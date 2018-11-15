Тюмень за день: 15 ноября

ТюмГУ приглашает на День открытых дверей
День открытых дверей Тюменского государственного университета пройдет в Тюменском технопарке 9 декабря, сообщили в управлении стратегическими коммуникациями вуза.
Выставка художника Олега Шевченко открывается в "Торфянике"
Открытие выставки картин Олега Шевченко "Осенняя осень" состоится в доме культуры и творчества "Торфяник" 16 ноября в 16 часов. На выставке представят пленерную живопись, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".
В Тюмени открывается штаб серебряных волонтеров
Областная штаб-квартира "серебряных" добровольцев будет работать на базе Областного геронтологического центра. Торжественное открытие запланировано на полдень 16 ноября. Центр "серебряного" добровольчества в Тюмени появится благодаря победе Тюменской области во Всероссийском конкурсе по поддержке и формированию центров "серебряного" волонтёрства в субъектах РФ.
Эксперты "Тюменской марки" назвали лучшие компании и предприятия города
Конкурс "Тюменская марка" проходил среди малого и среднего бизнеса Тюмени сто дней. В 2018 году в нем участвовали 88 компаний и 240 народных экспертов. Масштабная выставка товаров и услуг участников за два дня собрала около 10 тысяч посетителей, было разыграно более 150 призов от партнеров конкурса, проведены две прямые трансляции на областном телевидении.
У дома-музея Распутина в тюменском селе установят памятный знак
Памятный знак установят на родине Григория Распутина в селе Покровском Ярковского района Тюменской области. Однако посвящен он будет событию, связанному с семьей Николая II. Презентация состоится 17 октября в 12:00, сообщили в пресс-службе Агентства туризма и продвижения Тюменской области.
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