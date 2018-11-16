Тюменцам покажут фильмы о Дмитрии Менделееве и Савве Мамонтове

Фото пресс-службы ТМПО

Два фильма из цикла "Известные люди в Сибири" покажут в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 18 ноября. Один из них расскажет о великом ученом Дмитрии Менделееве, другой – об известном русском предпринимателе и меценате Савве Мамонтове, сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

Показ начнется в 15:00, посетить его бесплатно могут все желающие. Оба фильма сняты по сценариям Анатолия Омельчука и рекомендованы для просмотра зрителям старше 6 лет.

Фильм о Дмитрии Менделееве "Предтеча" получил гран-при XI Всероссийского фестиваля телепрограмм "Белые пятна истории Сибири" (Тюмень, 2012 г.) (в составе "Тобольской трилогии" вместе с фильмами "Я вас любил" (А.Алябьев) и "Евангелие от Матвея" (М.Гагарин).

Савве Мамонтову посвящен фильм "Страсти по Савве". Савва Иванович Мамонтов - известный русский предприниматель и меценат, уроженец г.Ялуторовска - был ещё и необычайно талантлив: великолепно пел, занимался скульптурой, писал пьесы и сам их ставил в своём подмосковном имении Абрамцево, где жили и творили лучшие художники земли русской, а в частной опере Мамонтова в Москве пел великий Шаляпин.