В Тюмени открывается штаб серебряных волонтеров

Фото Областного геронтологического центра

Областная штаб-квартира "серебряных" добровольцев будет работать на базе Областного геронтологического центра. Торжественное открытие запланировано на полдень 16 ноября.

Четыре года назад Областной геронтологический центр объединил активных пенсионеров для участия в социальных проектах. Сегодня в дружной команде "серебряных" волонтеров более 6 000 единомышленников по всему региону, тысячи хороших поступков и инициатив.

Центр "серебряного" добровольчества в Тюмени появится благодаря победе Тюменской области во Всероссийском конкурсе по поддержке и формированию центров "серебряного" волонтёрства в субъектах РФ. Конкурс проходил с 1 июня по 18 июля в рамках реализации программы "Молоды душой", организованной Ассоциацией волонтёрских центров в партнерстве с Благотворительным фондом "Память поколений". Оргкомитет рассмотрел 164 заявки из 64 регионов России. Программа "Молоды душой" направлена на создание условий для участия граждан старшего поколения в добровольческой деятельности и популяризацию волонтёрства у людей пожилого возраста. В ее рамках разрабатываются образовательные и методические материалы, организуется обучение для волонтёров "серебряного" возраста, руководителей волонтёрских центров и некоммерческих организаций.

Гости праздника станут свидетелями презентации арт-объекта Штаб-квартиры, музыкального перформанса – гимна "серебряного" добровольчества Тюменской области и церемонии вручения личных волонтерских книжек. Тематические арт-пространства и авторская выставка от партнера проекта - фотографа Полины Егоровой познакомят с активными тюменцами старшего поколения, тим-лидерами "серебряного" добровольчества и основными направлениями волонтерской деятельности Областной штаб-квартиры.

В рамках пленарной сессии "Серебряное волонтерство в Тюменском регионе – современное развитие и перспективы" эксперты-партнеры проекта совместно с координаторами филиалов в районах Тюменской области обсудят актуальные вопросы, касающиеся "серебряного" добровольчества в регионе. Особый интерес у слушателей вызовет батл экспертов-инноваторов развития "серебряного" добровольческого движения: приглашенные специалисты подискутируют в вопросах развития наставничества и духовно-нравственного воспитания молодого поколения, обсудят поиск новых форм деятельности "серебряных" добровольцев по оказанию помощи одиноким пожилым людям, сообщили в пресс-службе областного департамента соцразвития.