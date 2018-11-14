В Тюмени собирались сбыть более 3 кг наркотиков

В Тюмени суд вынес приговор четырем участникам преступной группы, признанным виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

В 2017 году житель Тюмени решил нажиться на распространении наркотических средств и для этого открыл интернет-магазин и разместил объявления о вакансиях и трудоустройстве. В роли курьеров-закладчиков к нему присоединились трое тюменцев и житель Тобольска, а также оператор. Все финансовые операции осуществлялись в биткоинах.

В октябре 2017 года организатор группы приобрел синтетические наркотики, амфетамин и гашиш общей массой почти 3,7 кг, и участники группировки занялись раскладкой наркотиков по тайникам в Тюмени, Тобольске и Тюменском районе.

В ноябре 2017 года организатор указанной преступной группы был задержан, а позже и четверо его сообщников. Один из них, тюменец, в состоянии наркотического опьянения поехал делать закладки и был остановлен сотрудником ДПС. Другой участник группировки решил параллельно вести свой наркобизнес.

Суд назначил четверым фигурантам дела от 8 до 9 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Ранее с организатором группировки было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и в августе 2018 года он был осужден к шести с половиной годам колонии строгого режима. Материалы в отношении оператора выделены в отдельное производство для его установления.