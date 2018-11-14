Экс-мэр Екатеринбурга стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы"

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Евгений Ройзман будет вести несколько передач на "Эхе". Об этом в соцсетях сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Как рассказал Венедиктов корреспонденту ТАСС, Ройзман будет вести эфиры, в том числе "Персонально Ваш", "Особое мнение", "2018", разные исторические передачи, а также будет писать для рубрики "Дилетант". По словам гравреда, в эфирах он появится через неделю.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 года по 2018 год. Он подал в отставку 22 мая в знак протеста против отмены прямых выборов главы города. Соответствующую поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления в апреле приняли депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Согласно ей, главу города будут избирать депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.