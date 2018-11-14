После визита в Федеральный центр нейрохирургии Тюмени доктор Чарльз Тео решил создать подобный центр в Австралии

Фото пресс-службы ФЦН

Австралийский доктор Чарльз Тео, один из основоположников и популяризаторов малоинвазивной нейрохирургии, прибыл в Тюмень, чтобы провести образовательный курс для российских врачей на базе Федерального центра нейрохирургии. Комментируя свой первый визит в Россию, он признался, что надеется заручиться поддержкой профессора Альберта Суфианова при создании в Австралии учреждения, подобного ФЦН Тюмени.

Мировое медицинское сообщество считает Чарльза Тео экстраординарным врачом, уходящим от условностей, как в работе, так и в повседневной жизни. В настоящее время он возглавляет собственную клинику нейрохирургии в Сиднее, преподает в университете, занимается исследованиями опухолей головного мозга, много путешествует и работает в разных странах, а в свободное время увлекается гонками на мотоцикле и горными лыжами. В интервью Тео отмечает, что даже переломы ног или ребер не остановят доктора в стремлении помогать пациентам и выступать на конференциях и ездить по миру.

"Сколько себя помню, Россия всегда притягивала меня, даже хотел назвать своих дочерей именами княжон Романовых, и отчасти воплотил эту затею: старшая Александра, вторая – Никола, третья – Катерина. Я мечтал посетить вашу страну, но не было возможности. Наконец-то все звезды сошлись, и благодаря настойчивости профессора Суфианова я приехал. Мы с младшей дочерью провели несколько дней в Санкт-Петербурге, изучали историю. А в Тюмени меня поразил уровень нейрохирургии, я не ожидал увидеть центр, который можно назвать мировым стандартом. Я планирую создать подобный центр в Австралии и буду благодарен Альберту Суфианову, если он приедет, чтобы проконсультировать меня, ведь у него такой большой опыт в организации", — поделился впечатлениями Чарльз Тео.

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Образовательный курс, который проводят в Тюмени Альберт Суфианов и Чарльз Тео, посвящен малоинвазивной нейрохирургии. Данное направление является приоритетным в работе ФЦН, а Чарльз Тео – один из ярчайших экспертов, популяризирующих современные малоинвазивные методики.

"Чарльз Тео – это легенда малоинвазивной нейрохирургии, мы до конца не верили, что он сможет к нам приехать. В первую очередь, нам всем будет интересно посмотреть его технику работы, послушать лекции. Надеемся, что этот визит станет не последним. Мы уже обсудили планы по сотрудничеству. В следующем году планируем провести на базе ФЦН совместный кадаверный курс", — рассказал главный врач Федерального центра нейрохирургии, профессор Альберт Суфианов.

Как пояснил заведующий нейрохирургическим (детским) отделением №1 ФЦН Тюмени Юрий Якимов, акцент в образовательном курсе сделан на показательные операции, которые проводят нейрохирурги центра, следить за их ходом участники могут посредством 3D-трансляции на экране, находясь в конференц-зале.

Малоинвазивными считаются такие техники хирургического вмешательства, которые выполняются с наиболее щадящим доступом, что позволяет минимизировать воздействие на здоровые ткани, сократить вероятность возникновения осложнений и срок реабилитации пациента после операции, а следовательно — в целом оказывают положительный эффект на качество жизни человека. Кроме того, малоинвазивная хирургия позволяет оперировать даже новорожденных. Незамедлительная помощь дает наибольшие шансы на нормальное развитие ребенка в будущем.

Помимо показательных операций в программу курса вошли лекции, в ходе которых слушатели рассмотрели основные принципы нейроэндоскопии, австралийский профессор подробно рассказал о доступах к передней, средней и задней черепным ямкам, а также о доступах к желудочкам.

"Это очень удобный формат для изучения новых техник. Врачи оперируют, а курсантам на экране видно операционное поле, все доступно и понятно", - прокомментировал врач-нейрохируг детской областной клинической больницы города Рязани Дмитрий Комаров. "Я уже не первый раз посещаю курсы на базе ФЦН Тюмени. Есть такие люди, ради общения с которыми стоит проехать какой угодно путь, Чарльз Тео один из них. Он активно популяризирует малоинвазивную хирургию в мире. Я давно хотел встретиться с ним, услышать о том, как он работает", — добавил заведующий нейрохирургическим отделением Челябинской областной клинической больницы №3 Андрей Кузьмин.

Сам Черльз Тео, пообщавшись с российскими врачами, был приятно удивлен их готовностью принимать новую информацию, стремлением к обучению и позитивным взглядом на современные технологии.

"У нас в Австралии специалисты часто отвергают новые технологии, ведь чтобы их постичь, нужно открыть разум, не жалеть своего времени, учиться. В Тюмени я почувствовал глоток свежего воздуха, когда увидел, что врачи со всей России приехали специально, чтобы научиться малоинвазивной нейрохирургии", — подчеркнул он.