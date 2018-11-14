В Тюменской области зафиксировали 7 тысяч случаев нетрезвого вождения

Меры по снижению дорожно-транспортной аварийности по итогам девяти месяцев 2018 года обсудили на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Тюменской области.

Статистику по выявленным случаям вождения в состоянии алкогольного опьянения представил начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов. Он проинформировал, что в этом году в регионе было зафиксировано 7 тысяч таких случаев. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, также наблюдается тенденция к снижению повторных случаев управления транспортом в нетрезвом состоянии, приводят его слова в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Тем не менее пьяные водители по-прежнему становятся виновниками большого количества дорожных аварий. В 2018 году в более чем сотне подобных ДТП погибли или пострадали люди.