В "Торфянике" состоится премьера инклюзивного спектакля "Я говорю"

Фото пресс-службы ЦКиТ "Тюмень"

Премьера документального инклюзивного спектакля "Я говорю" состоится в Доме культуры и творчества "Торфяник" 25 ноября в 16 часов. Спектакль является итогом театрального проекта "PROжизнь", сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Актеры и художники спектакля – люди с ограниченными возможностями здоровья. По задумке режиссера, актеры будут делиться личными историями в разных театральных жанрах, среди которых куклы, пантомима и театральные этюды.

Вход на спектакль свободный, но необходимо предварительно зарегистрироваться, пройдя по ссылке.

Напомним, репетиции и рабочие встречи по подготовке спектакля проходили в "Торфянике". Профессионалы своего дела проводили с будущими актерами тренинги, мастер-классы и другие интересные занятия.

Спектакль обещает быть очень интересным и захватывающим. Всех желающих приглашают посмотреть премьеру. Проект осуществлен благодаря поддержке конкурса проектов "Моя идея" и Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.