В Тюменской области стало больше либрокубикуларистов

МегаФон

Тюменцы стали бережнее относиться к природе – они заменили бумажные книги виртуальными. По данным сервиса "МегаФон.Книги", активнее включились в процесс представительницы прекрасного пола, которых среди мобильных читателей на 64% больше, чем мужчин.

Тюменцы ­входят в ТОП 3 самых читающих жителей Урала. Они занимают второе место, уступая лишь свердловчанам, но уверенно обгоняя ХМАО и ЯНАО. Самый заядлый книголюб региона за месяц прочитал более 20 произведений. Знакомиться с литературой пользователи мобильной библиотеки предпочитают в утреннее время – до 10.00 и в вечернее – после 18.00. Этих людей называют либрокубикуларисты – это те, кто любит почитать, лежа в постели. Чаще других книги открывают на смартфонах фирм Apple, Samsung и Xiaomi.

В основном жители читают фэнтези, любовные романы, книги по психологии и саморазвитию, детективы и современную российскую прозу. Самыми популярными произведениями российских авторов в октябре стали: "Тайные виды на гору Фудзи" Виктора Пелевина, "Чужая Земля" Олега Дивова и "S-T-I-K-S. Существование" Артема Каменистова.

"Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо" Марка Мэнсона, "Подсознание может всё!" Джона Кехо и "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели" Джо Диспенза – вошли в ТОП 3 книг зарубежных авторов.

Бумажные книги занимают много места, их неудобно брать в поездку и невозможно читать без освещения. Закономерно, что на фоне уменьшения печатных тиражей рынок электронных и аудиокниг продолжает расти. Согласно исследованию ВЦИОМ, чаще в цифровом формате россияне предпочитают читать новости – 67% от числа опрошенных и профессиональную литературу – так ответили 42% респондентов. Удобный шрифт, настраиваемые режимы, небольшой размер – гаджеты более универсальны и практичнее для чтения в свободную минутку.

"По мнению ученых, даже полчаса чтения в день могут благоприятно сказаться на продолжительности жизни. Чтобы оздоровление было комфортным и не ударило по карману, достаточно подключить "МегаФон.Книги" – многотысячную онлайн-библиотеку. Здесь хранится свыше 100 000 произведений, а также можно приобрести более 250 000 электронных и 20 000 аудиокниг в полном каталоге "ЛитРес" со скидкой 20%", – отмечает директор по продажам на массовом рынке "МегаФон" на Урале Александр Малов.

При первом подключении в течение 7 дней доступ к тысячам книг бесплатный, включается с помощью команды *424*4#. С 8-го дня стоимость составит 7 р. в день.

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