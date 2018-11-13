Тюменец погасил долг в несколько миллионов лишь после ареста недвижимости

Житель Тюмени поспешил погасить крупный долг только под угрозой расстаться с принадлежащим ему имуществом. У мужчины была задолженность на сумму 3 млн рублей — он нарушил условия договора займа и не возвращал деньги.

В отношении тюменца было возбуждено исполнительное производство, но добровольно исполнять требования мужчина не спешил. Судебный пристав установил наличие у тюменца недвижимого имущества и наложил запрет на регистрационные действия. Также был составлен акт описи-ареста на нежилое помещение.

"Неплательщик в течение недели нашел возможность и оплатил долг в полном объеме. Мера воздействия на должников в виде ареста имущества остается одной из самых действенных. Только после расставания с нажитым неплательщики находят необходимые средства", — отмечают в пресс-службе УФССП по Тюменской области.