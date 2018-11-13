В Тюменском и Нижнетавдинском районах возросло число ДТП с пешеходами

За 10 месяцев 2018 года на территории Тюменского и Нижнетавдинского районов произошло 230 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получили травмы 345 человек и 23 человека погибли.

В октябре 2018 года резко возросло число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Так, за октябрь произошло 5 таких ДТП. Как отмечают в ГИБДД, в этом месяце негативная тенденция роста числа ДТП с участием пешеходов продолжилась. За первую неделю ноября на территории Тюменского и Нижнетавдинского районов зарегистрировано 3 ДТП, в которых 1 пешеход погиб и получили травмы 2 пешехода, в том числе несовершеннолетний.

Аварии провоцировали как водители, так и сами пешеходы. Водители не всегда соблюдают правила проезда пешеходного перехода, а пешеходы нередко пересекали проезжую часть в неустановленном месте. Чаще всего наезды на пешеходов происходят в темное время суток. Тюменцам рекомендуют использовать световозвращающие элементы, чтобы быть видимыми для водителей на малоосвещенных улицах.