В Тюмени в медучреждения с ОРВИ обратились больше 6 тысяч человек

По данным мониторинга, на прошлой неделе в Тюменской области с симптомами ОРВИ в больницы обратилось 9362 человека, в Тюмени — 6655 человек. В целом заболеваемость ниже эпидемиологического порога на 31%. Всего с начала подъема заболеваемости в медучреждения области обратилось 94843 человека, случаев гриппа не зарегистрировано.

Отмечается закономерная тенденция по районам — существенное снижение эпидпорога там, где наиболее активно население участвовало в иммунизации от гриппа, хоть прививка от гриппа и не защищает от других респираторно-вирусных инфекций. Это касается Абатского, Исетского, Викуловского, Бердюжского, Вагайского районов. Так, в Абатском районе заболеваемость ниже порога почти на 96%.

На сегодняшний день на юге Тюменской области прививку поставили 173686 детей и 486431 взрослых. На сезон 2018–2019 запланировано привить 45% населения региона, сообщает областной департамент здравоохранения