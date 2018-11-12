Тюмень за день: 12 ноября

В Тюмени выбрали лучших мастеров народных ремесел
В конце минувшей недели в Музейном комплексе Словцова проешь региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" в отрасли "Народные художественные промыслы".
Улицы одного из районов Тюмени предлагают назвать в честь советских летчиков
В администрации Тюмени рассмотрят вопрос о присвоении наименований ряду улиц на территории Новорощинского планировочного района. Дать элементам улично-дорожной сети имена летчиков, среди которых участники Великой Отечественной войны, чья жизнь был так или иначе связана с Тюменской областью, предложили в управе Калининского административного округа. В списке семь имен:
Московский ансамбль современной музыки выступил в Тюмени
10 ноября с большим успехом в Тюменской филармонии прошел концерт Московского ансамбля современной музыки. Коллектив представил произведения самого актуального композитора всех времен — Иоганна Себастьяна Баха.
Пятнадцать тюменских призывников отправятся в президентский полк
Торжественный митинг, посвященный отправке пятнадцати лучших призывников Тюменской области на службу в президентский полк, пройдет завтра у мемориала "Вечный огонь" на Исторической площади. Традиционное мероприятие проходит в рамках проекта "Призывник" и приурочено к Всероссийскому дню призывника, который в этом году состоится 15 ноября.
Менделеев, Ершов, Муравленко - чье имя будет носить тюменский аэропорт?
На сайте "ВеликиеИмена.рф" 12 ноября стартовал заключительный этап проекта, в результате которого у 45 международных аэропортов России к существующим названиям добавятся имена выдающихся людей.
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