Тюмень за день: 12 ноября

Фото Ирины Алькаевой

В Тюмени выбрали лучших мастеров народных ремесел

В конце минувшей недели в Музейном комплексе Словцова проешь региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" в отрасли "Народные художественные промыслы".

Улицы одного из районов Тюмени предлагают назвать в честь советских летчиков

В администрации Тюмени рассмотрят вопрос о присвоении наименований ряду улиц на территории Новорощинского планировочного района. Дать элементам улично-дорожной сети имена летчиков, среди которых участники Великой Отечественной войны, чья жизнь был так или иначе связана с Тюменской областью, предложили в управе Калининского административного округа. В списке семь имен:

Московский ансамбль современной музыки выступил в Тюмени

10 ноября с большим успехом в Тюменской филармонии прошел концерт Московского ансамбля современной музыки. Коллектив представил произведения самого актуального композитора всех времен — Иоганна Себастьяна Баха.

Пятнадцать тюменских призывников отправятся в президентский полк

Торжественный митинг, посвященный отправке пятнадцати лучших призывников Тюменской области на службу в президентский полк, пройдет завтра у мемориала "Вечный огонь" на Исторической площади. Традиционное мероприятие проходит в рамках проекта "Призывник" и приурочено к Всероссийскому дню призывника, который в этом году состоится 15 ноября.

Менделеев, Ершов, Муравленко - чье имя будет носить тюменский аэропорт?

На сайте "ВеликиеИмена.рф" 12 ноября стартовал заключительный этап проекта, в результате которого у 45 международных аэропортов России к существующим названиям добавятся имена выдающихся людей.