Улицы одного из районов Тюмени предлагают назвать в честь советских летчиков

Фото предоставлено управой КАО

В администрации Тюмени рассмотрят вопрос о присвоении наименований ряду улиц на территории Новорощинского планировочного района. Дать элементам улично-дорожной сети имена летчиков, среди которых участники Великой Отечественной войны, чья жизнь был так или иначе связана с Тюменской областью, предложили в управе Калининского административного округа. В списке семь имен:

Борис Степанович Быстрых — летчик, участник Великой Отечественной войны, удостоенный звания Героя Советского Союза;

Алексей Арсентьевич Рогожин – летчик, участник Великой Отечественной войны, удостоенный звания Героя Советского Союза;

Яков Ильич Коровин — летчик, участник Великой Отечественной войны, удостоенный звания Героя Советского Союза;

Александр Евстафьевич Звягин — летчик, участник Великой Отечественной войны, удостоенный звания Героя Советского Союза;

Михаил Сергеевич Базовкин — летчик, участник Великой Отечественной войны, награжденный орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями "За оборону Ленинграда", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", орденом "Знак Почета";

Даниил Васильевич Гапоненко — летчик, участник Великой Отечественной войны, награжденный орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды;

Василий Петрович Борисов — летчик, удостоенный звания Героя Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, награжденный орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной Звезды. Полная справка от летчиках здесь.

Тюменцы могут высказать свое мнение по поводу предложений в письменной/устной форме по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101 (секретарь комиссии: Светлана Маратовна), тел. 51-00-75, факс: 51-11-02, e-mail: SomovaSM@tyumen-city.ru.

Желающим выразить мнение (в письменной и (или) устной форме) в отношении предложения необходимо обратиться по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101 (комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в городе Тюмени), тел. 51-00-75, факс: 51-11-02, e-mail: SomovaSM@tyumen-city.ru. Как уточняют в городском департаменте земельных отношений и градостроительства, мнения принимаются до 21 ноября 2018 года.