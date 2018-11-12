Менделеев, Ершов, Муравленко - чье имя будет носить тюменский аэропорт?

15:00 12 ноября 2018
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На сайте "ВеликиеИмена.рф" 12 ноября стартовал заключительный этап проекта, в результате которого у 45 международных аэропортов России к существующим названиям добавятся имена выдающихся людей.

Напомним, инициатором проекта выступила Общественная палата России.  Цель = путем народного голосования определить имена выдающихся соотечественников, которые будут присвоены 47 крупным аэропортам страны.

Поначалу собирались предложения, проводились опросы, затем были сформированы лонг-листы, из них выбраны по 3-4 имени для каждого аэропорта. Теперь до 30 ноября каждый желающий может зайти на сайт, выбрать аэропорт и проголосовать за достойный, на его взгляд, вариант.

В частности, к названию тюменского аэропорта  "Рощино" предлагается добавить имена великого ученого Дмитрия Менделеева, известного русского писателя Петра Ершова или руководителя крупнейшего в нефтяной промышленности СССР предприятия "Главтюменьнефтегаз" Виктора Муравленко.

Ранее мы сообщали, что в опросах тюменцы чаще всего высказывались за первый вариант. Однако на имя Менделеева, помимо Рощино, претендуют также московский аэропорт "Шереметьево" и аэропорт Бегишево в Набережных Челнах.

Для аэропорта Нижневартовска предлагаются имена Фармана Салманова,

Николая Архангельского и  Александра Филипенко, для аэропорта Нового Уренгоя -

Иван Губкин, Сабит Оруджев и Василий Подшибякин.

Проголосовать за присвоение имени одного из великих земляков тюменскому или любому другому аэропорту России, а также ознакомиться с короткой информацией о "претендентах" можно здесь.

Теги: аэропорт , голосование , проекты , Рощино
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