Менделеев, Ершов, Муравленко - чье имя будет носить тюменский аэропорт?

На сайте "ВеликиеИмена.рф" 12 ноября стартовал заключительный этап проекта, в результате которого у 45 международных аэропортов России к существующим названиям добавятся имена выдающихся людей.
Напомним, инициатором проекта выступила Общественная палата России. Цель = путем народного голосования определить имена выдающихся соотечественников, которые будут присвоены 47 крупным аэропортам страны.
Поначалу собирались предложения, проводились опросы, затем были сформированы лонг-листы, из них выбраны по 3-4 имени для каждого аэропорта. Теперь до 30 ноября каждый желающий может зайти на сайт, выбрать аэропорт и проголосовать за достойный, на его взгляд, вариант.
В частности, к названию тюменского аэропорта "Рощино" предлагается добавить имена великого ученого Дмитрия Менделеева, известного русского писателя Петра Ершова или руководителя крупнейшего в нефтяной промышленности СССР предприятия "Главтюменьнефтегаз" Виктора Муравленко.
Ранее мы сообщали, что в опросах тюменцы чаще всего высказывались за первый вариант. Однако на имя Менделеева, помимо Рощино, претендуют также московский аэропорт "Шереметьево" и аэропорт Бегишево в Набережных Челнах.
Для аэропорта Нижневартовска предлагаются имена Фармана Салманова,
Николая Архангельского и Александра Филипенко, для аэропорта Нового Уренгоя -
Иван Губкин, Сабит Оруджев и Василий Подшибякин.
Проголосовать за присвоение имени одного из великих земляков тюменскому или любому другому аэропорту России, а также ознакомиться с короткой информацией о "претендентах" можно здесь.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru