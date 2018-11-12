Показ первой серии второго сезона сериала "Марс" состоится в видеотеке "Дом.ru" за неделю до российской премьеры на National Geographic

В воскресенье, 18 ноября, на канале National Geographic стартует второй сезон фантастического сериала "Марс". Художественные съемки в нем чередуются с документальными сюжетами и интервью с ведущими учеными и деятелями планеты.

Клиенты "Дом.ru" смогут бесплатно посмотреть первую серию за неделю до российской премьеры в видеотеке "Дом.ru", остальные серии – сразу после выхода на ТВ. В видеотеке также можно посмотреть все серии 1 сезона сериала.

Сервис доступен с экрана телевизора, подключенного к ТВ-приставке или через приложение "Дом.ru Movix" для Smart TV, с мобильных устройств или с сайта.

Действие второго сезона происходит через пять лет после окончания первого. Астронавты, отправленные Международным союзом марсианских исследований (IMSF) на Красную планету, сумели успешно приземлиться и создать на поверхности планеты первое поселение, однако столкнулись с финансовыми трудностями и были вынуждены обратиться за помощью к частному бизнесу. В числе первых на предложение IMSF откликнулась корпорация Lucrum Industries, занимающаяся добычей полезных ископаемых. На Марсе между астронавтами-учеными из числа первых поселенцев и астронавтами, нанятыми корпорацией, разгораются конфликты.

В художественной части сериала зрителя ждут вполне "земные" события: любовные романы, травмы, болезни, а в документальной части эксперты проекта: главный исполнительный директор корпорации SpaceX Илон Маск, бывший руководитель НАСА Эллен Стофан, автор бестселлеров "Марсианин" и "Артемида" Энди Вейер и другие расскажут проблемах и возможностях, ожидающих землян на Марсе.

Следить за развитием сюжета сериала "Марс" можно по воскресеньям, начиная с 18 ноября, в 18.00 и 22.00 по Мск на канале National Geographic, который доступен в цифровом ТВ "Дом.ru TV". Всего в "Дом.ru TV" доступно 42 познавательных канала.