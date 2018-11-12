В Тюмени юные робототехники разработают идеи для еды будущего и умного офиса

Состязания по робототехнике среди школьников пройдут в Тюменском индустриальном университете в рамках II Всероссийского Хакатона Smart City&IoT. На Hackathon Kids за звание лучшего проекта поборются команды общеобразовательных учреждений Тюмени.
Конкурс проводится на базе Школы инженерного резерва ТИУ по двум профилям — Lego Mindstorms (3–11 класс) и Arduino (5–11 класс). Профиль Lego Mindstorms содержит кейсы по следующим направлениям: строительство инновационных зданий, интеллектуальная парковка, сортировщик машин, регулировщик дорожного движения, еда будущего. Профиль Arduino включает кейсы по направлению умный офис. Ребятам предстоит разработать прототипы продуктов для города будущего и успешно защитить проекты перед судейской коллегией, сообщили в пресс-службе вуза.
Соревнования состоятся с 30 ноября по 2 декабря, зарегистрировать свою команду (от 2 до 5 человек) необходимо до 25 ноября по ссылке.
Организация и проведение Всероссийского Smart City&IoT Хакатон — одно из ключевых мероприятий стратегического проекта Smart City ТИУ, реализуемого в рамках программы развития опорного университета.
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