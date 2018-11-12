Врачи тюменской больницы спасли женщину с сильным кровотечением после родов

Врачи Областной клинической больницы №2 впервые применили экстренную эмболизацию маточных артерий. Помощь понадобилась тюменке, родившей второго ребенка: через несколько часов после родов у нее открылось массивное кровотечение.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, сильное кровотечение открылось у женщины, когда она была в роддоме. Врачи обратились за помощью к коллегам из ОКБ №2, куда пациентку удалось оперативно доставить. Здесь в рентгеноперационной под местной анестезией хирург через прокол бедренной артерии с помощью катетера ввёл в маточные артерии частицы, закупорившие просвет сосудов. Уже через несколько минут интенсивность кровотечения значительно уменьшилась, а спустя несколько часов оно прекратилось полностью.

Уже через несколько дней к маме вернули малыша, лечение прошло успешно.

За четыре года подобный метод в тюменской больнице применяли при лечении 641 женщины в плановом порядке по поводу миомы матки, 34 раза в ОКБ №2 поступали с родами беременные с приращением плаценты. Экстренно для остановки маточного кровотечения эмболизация была выполнена здесь впервые.