Молодые тюменцы бросают себе вызов на челленж-баттле

Фото из группы "ПРЕМЬЕРА | Тюмень" ВКонтакте

Около 200 молодых тюменцев участвуют в челленж-баттле "Вызов принят". После первой установочной сессии они получили творческие задания, на выполнение которых им дали неделю.

На первой установочной сессии, которая проходила в Институте математики и компьютерных наук ТюмГУ, выступили спикеры – эксперты в организации крупных мероприятий. Куратор молодежного театрального центра "Космос" Ольга Петрушина учила участников генерировать идеи, руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Дарья Ермакова говорила о тонкостях проведения массовых мероприятий, основатель "Динамика продакшен" Амир Тишманов раскрыл секреты, как оперативно создавать видеоконтент. Также участники познакомились с программой проекта и командой организаторов.

Затем каждая команда участников определила для себя задания трех уровней сложности, которые будет выполнять в течение недели с 8 по 16 ноября. Например, одно из самых легких заданий – рассказать в автобусе 15 анекдотов, а одно из сложных – самостоятельно устроить творческий квест или флешмоб в городе, пишет "Мой портал".

Выполненные задания попадут на премьера72.рф, а также их можно будет увидеть на улицах Тюмени.