Тюменские офтальмологи готовятся к профессиональному празднику

Завтра, 11 ноября, в России будут отмечать неофициальный День офтальмолога. В Тюменской области врачи этой специальности пользуются уважением, за помощью к ним обращаются не только местные жители, но и пациенты из других регионов.

По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, ежегодно Областной офтальмологический диспансер принимает более 16 тысяч только взрослых пациентов.

В тройку лидеров среди выявляемых здесь патологий входят различные виды катаракт, аномалии рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм) и заболевания

сетчатки. Доля воспалительных заболеваний век и конъюнктивы составляет около 5%.

Среди пожилых пациентов офтальмологи отмечают рост дегенерации сетчатки. Для таких больных в диспансере организовали "школу пациентов", которую с начала года посетили около 1000 слушателей.

Врачи отмечают большое распространение синдрома сухого глаза как у пожилых, так и у молодых пациентов. Для его лечения в офтальмологическом диспансере используют

уникальные диагностические (определения осмолярности слезы, время разрыва слезной пленки) и лечебные методики (тепловой массаж, физиолечение и другие).

Специализированную помощь врачи оказывают больным в каждом случае. В отделении применяются самые современные лечебные методики - озонотерапия, внутривенное лазерное облучение крови, лимфотропная терапия. Это позволяет эффективно лечить пациентов в амбулаторных условиях, без госпитализации.

Специалисты Областного офтальмологического диспансера уверены: своевременно выявить заболевания глаз, поставить правильный диагноз и назначить лечение - залог

сохранности качественного зрения.