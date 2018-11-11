Тюменские офтальмологи готовятся к профессиональному празднику

Завтра, 11 ноября, в России будут отмечать неофициальный День офтальмолога. В Тюменской области врачи этой специальности пользуются уважением, за помощью к ним обращаются не только местные жители, но и пациенты из других регионов.
По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, ежегодно Областной офтальмологический диспансер принимает более 16 тысяч только взрослых пациентов.
В тройку лидеров среди выявляемых здесь патологий входят различные виды катаракт, аномалии рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм) и заболевания
сетчатки. Доля воспалительных заболеваний век и конъюнктивы составляет около 5%.
Среди пожилых пациентов офтальмологи отмечают рост дегенерации сетчатки. Для таких больных в диспансере организовали "школу пациентов", которую с начала года посетили около 1000 слушателей.
Врачи отмечают большое распространение синдрома сухого глаза как у пожилых, так и у молодых пациентов. Для его лечения в офтальмологическом диспансере используют
уникальные диагностические (определения осмолярности слезы, время разрыва слезной пленки) и лечебные методики (тепловой массаж, физиолечение и другие).
Специализированную помощь врачи оказывают больным в каждом случае. В отделении применяются самые современные лечебные методики - озонотерапия, внутривенное лазерное облучение крови, лимфотропная терапия. Это позволяет эффективно лечить пациентов в амбулаторных условиях, без госпитализации.
Специалисты Областного офтальмологического диспансера уверены: своевременно выявить заболевания глаз, поставить правильный диагноз и назначить лечение - залог
сохранности качественного зрения.
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