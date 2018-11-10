В Тюменской области насчитали более 40 тысяч предпринимателей

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, в регионе (без учета автономных округов) по состоянию на 1 октября 2018 года насчитывается 40,5 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Как уточняет "Тюменская линия", сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством занимаются 1 тыс. 208 тюменских индивидуальных предпринимателей, в сфере обрабатывающих производств действуют более 2 тыс. бизнесменов.

Добычей полезных ископаемых заняты 86 индивидуальных предпринимателей, обеспечение электроэнергией, газом и паром - 24, водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов - 81, строительством - 2 тыс. 561, оптовой и розничной торговлей - 15 тыс. 120, оказанием услуг в сфере транспорта и хранения - 5 тыс. 854, гостиничным бизнесом и общественным питанием - 1 тыс. 136, деятельностью в области информации и связи - 987.