В Тюменской области насчитали более 40 тысяч предпринимателей

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, в регионе (без учета автономных округов) по состоянию на 1 октября 2018 года насчитывается 40,5 тысяч индивидуальных предпринимателей.
Как уточняет "Тюменская линия", сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством занимаются 1 тыс. 208 тюменских индивидуальных предпринимателей, в сфере обрабатывающих производств действуют более 2 тыс. бизнесменов.
Добычей полезных ископаемых заняты 86 индивидуальных предпринимателей, обеспечение электроэнергией, газом и паром - 24, водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов - 81, строительством - 2 тыс. 561, оптовой и розничной торговлей - 15 тыс. 120, оказанием услуг в сфере транспорта и хранения - 5 тыс. 854, гостиничным бизнесом и общественным питанием - 1 тыс. 136, деятельностью в области информации и связи - 987.
"Предприниматели - это хребет экономики региона. В последние годы Тюменская область сделала большой скачок в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности. В 2018 году значительно изменились некоторые региональные программы поддержки бизнеса, добавились новые инструменты. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать наш регион территорией, где есть все условия, чтобы максимально легко и быстро создать бизнес, и затем выгодно и просто его развивать", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.
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