В туркомплексе "Абалак" обустроили новый спуск к Иртышу

В туристическом комплексе "Абалак" построили новую лестницу на спуске к Иртышу, к тому самому месту, где гости чаще всего устанавливают палатки, пишет "Вслух.ру".

"Строили, строили и наконец построили! До снега успеваем обработать от гниения сотни ступенек", - сообщил генеральный директор "Абалака" Алексей Колмаков.

Как отмечают постоянные посетители фестиваля, ранее подъем на высокий берег становился целым квестом. Прежняя лестница едва выдерживала бесконечный людской поток. Многие ступеньки провалились. Конструкция явно нуждалась в обновлении.

Напомним, фестиваль реконструкции "Абалакское поле" проходит под Тобольском десять лет подряд. Он посвящен истории Древней Руси и Скандинавии 8-10 веков. Фестиваль включен в национальный календарь культурных и туристических мероприятий страны.