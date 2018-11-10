Ялуторовские школьницы поборются за титул "Мисс Осень"

12:47 10 ноября 2018
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pixabay.com

Шесть учениц 5-8 классов ялуторовских школ примут участие в конкурсе "Мисс Осень", который состоится в молодежном социально-деловом центре 10 ноября.

"Участницам предстоит разгадывать загадки, презентовать себя, а также демонстрировать свои актёрские способности: в одном из конкурсов им будет предложено пройтись по сцене, как если бы у них случился острый приступ радикулита, или на них обрушилось огромное счастье, или как если бы они, наоборот, были очень рассержены", - рассказала главный организатор конкурса, руководитель театра молодёжной моды "Каролина" Екатерина Петрикова.

Помимо этого, каждая из претенденток на победу должна будет продемонстрировать наряд, достойный "Мисс Осень". В этих костюмах девочки выйдут на финальное дефиле, после которого и будет названа самая очаровательная, самая креативная, самая смекалистая участница.

Теги: конкурс , культура , осень
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