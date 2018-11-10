В Тюменском районе выберут сильнейшего робототехника

Соревнования по робототехнике среди школьников пройдут в центральной библиотеке Омутинского 17 ноября, начало в 10:00.

Робот участника должен за наименьшее время преодолеть полосу препятствий, собрать предметы и доставить их в соответствующие зоны, набрать цветовой шифр и выполнить дополнительные задания. Маршрут участник может выбрать и просчитать сам, исходя из способностей своего робота. За прохождение трассы участник получает баллы.

Для болельщиков будут организованы интерактивные площадки и анимация. Все желающие смогут поучаствовать в естественно-научном эксперименте с микроскопом, создать поделки на мастер-классе по декоративно-прикладному искусству, а также попробовать себя в программировании простых робототехнических моделей с lego Wedo, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".