В Тюменском районе выберут сильнейшего робототехника

11:27 10 ноября 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Соревнования по робототехнике среди школьников пройдут в центральной библиотеке Омутинского 17 ноября, начало в 10:00.

Робот участника должен за наименьшее время преодолеть полосу препятствий, собрать предметы и доставить их в соответствующие зоны, набрать цветовой шифр и выполнить дополнительные задания. Маршрут участник может выбрать и просчитать сам, исходя из способностей своего робота. За прохождение трассы участник получает баллы.

Для болельщиков будут организованы интерактивные площадки и анимация. Все желающие смогут поучаствовать в естественно-научном эксперименте с микроскопом, создать поделки на мастер-классе по декоративно-прикладному искусству, а также попробовать себя в программировании простых робототехнических моделей с lego Wedo, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Ребятам из села сложно заниматься на равных условиях с ребятами из города. Мы не претендуем на действующие виды соревнований, мы хотим создать свой вид, который будет отвечать всем нашим требованиям, и способствовать развитию технического направления в районе", — рассказал руководитель проекта Дмитрий Белкин.

Теги: робототехника
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2018