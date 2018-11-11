В тюменском центре занятости готовят мероприятия к Международному дню инвалидов

Серия мероприятий, направленных на людей с инвалидностью, пройдет в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района с 13 ноября по 15 декабря. А с 15 ноября откроется "горячая линия" по вопросам занятости граждан с инвалидностью (тел. 27-36-05).

Мероприятия будут приурочены к Международному дню инвалидов, который отмечают в России и мире в декабре. 13 ноября в Центре занятости пройдет круглый стол для работодателей, в рамках которого будут проходить консультации по вопросам трудоустройства этой категории людей и квотировании рабочих мест.

16 ноября для тюменцев с ограниченными возможностями проведут консультацию по вопросам содействия самозанятости, а 22 ноября - по вопросам трудового законодательства. Также будет освещаться информация о положении на рынке труда и государственных услугах, предоставляемых службой занятости, пишет "АиФ в Западнoй Сибири".

Кроме того, 22 ноября с 10:00 до 11:00 состоится ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью. В ней примут участие работодатели, которые готовы принять на работу соискателей данной категории по различным специальностям. На мероприятии будет возможность оставить работодателям свое резюме, лично обсудить условия трудоустройства и договориться о собеседовании на заинтересовавшую должность.