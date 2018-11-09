Среди "100 лучших школ России" — две из Тюменской области

Золотыми медалями лауреатов "100 лучших школ России" награждены Заводоуковская школа № 1 и Новозаимская школа Тюменской области.

Награждение проходило на VII Всероссийском форуме "Школа будущего" и XXVI Всероссийской конференции "Проблемы и перспективы развития современного образования в России" в Санкт-Петербурге. В ходе конференции директор Заводоуковской школы № 1 Антонина Курило представила опыт работы по дидактико-методическому взаимодействию педагогов в выработке единых подходов к обучению.

Директорам двух школ вручили почетные знаки "Директор года – 2018" и свидетельства "100 лучших директоров школ России – 2018", сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.