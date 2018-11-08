Тюмень за день: 7 ноября

Фото Ирины Алькаевой

С начала года в Тюмени на свет появилось 11 тысяч малышей

По сведениям комитета загс администрации Тюмени, в октябре 2018 года в областном центре родился 1161 ребенок. Всего с начала года в нашем городе на свет появилось 11143 малыша.

В Тюменской области новый федеральный инспектор

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Николай Цуканов произвел ротацию главных федеральных инспекторов по Тюменской области и Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

"Ночь искусств" в Тюмени: как это было

4 ноября Тюменское музейно-просветительское объединение приняло участие во Всероссийской культурно-образовательной акции "Ночь искусств". Одновременно на всех музейных площадках были организованы интерактивные занятия, перформансы, мастер-классы, выставки, спектакли и другие культурные события. По итогам этой грандиозной акции, которая прошла под девизом "Искусство объединяет", на музейных площадках побывали около 22 тысяч посетителей.

Покупаем тюменское - в Шанхае

Участники Первой китайской международной выставки импортных товаров (CIIE-2018) в Шанхае могут продегустировать продукты питания, произведенные в Тюменской области компаниями "Юнигрейн", "Очаково", "Бенат", "Долматово", "Слада", "Тюмень Экопродукт", "Ишимский хлебокомбинат".

Тюменская область стала активным участником конкурса управленцев "Лидеры России"

Тюменская область занимает третье место среди регионов УФО по количеству участников дистанционного этапа конкурса управленцев "Лидеры России". Всего число участников, прошедших все этапы регистрации и допущенных к дистанционному тестированию, включая иностранцев, составило 91 445 человек.

Жителей Тюменской области предупреждают о похолодании и сильном ветре

По сведениям Тюменского гидрометцентра, завтра, 8 ноября, на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные условия.