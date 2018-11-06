В Тюмени окрыли сквер имени Льва Ровнина

Фото пресс-службы ЦКиТ "Тюмень"

Сквер имени заслуженного геолога РСФСР Льва Ровнина открыли в Тюмени в границах улиц Дмитрия Менделеева, Николая Семенова и Николая Федорова на минувшей неделе. В мероприятии приняли участие творческие коллективы и аниматоры центра культуры и творчества "Тюмень".

Праздничное событие приурочили к 70-летию тюменской геологии и 90-летию со дня рождения заслуженного геолога и государственного деятеля Льва Ровнина. Достойное место в сквере занимает бронзовый бюст геолога, одного из организаторов геологоразведочных работ в Западной Сибири. Воплотил его образ в бронзе тюменский скульптор Сергей Фефелов. Во время работы он изучал фотографии геолога, а также консультировался с его дочерьми.

Музыкальными композициями гостей радовал Тюменский духовой оркестр под руководством Николая Буравко и солисты вокал-бэнда "Матрица", а юных тюменцев развлекали аниматоры на новой игровой площадке сквера.

Идеи и концепцию благоустройства обсуждали с местными жителями. Сквер поделен на несколько функциональных зон, здесь есть площадка для активных занятий спортом, памп-трек для велосипедистов и скейтеров, площадка для занятий воркаутом, сухой фонтан, а также небольшой амфитеатр в центральной части тихой зоны. Следующим летом в сквере планируют посадить около полутора тысяч деревьев и кустарников.

Покрывало с памятника сняли секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов, глава администрации города Руслан Кухарук, заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов, генеральный директор СибНАЦ Анатолий Брехунцов, дочь Льва Ровнина Ольга Данилкина.

На торжественном открытии Руслан Кухарук поблагодарил всех, кто принял участие в создании сквера. В завершении торжественной церемонии все присутствующие в знак памяти и уважения возложили цветы к монументу.