В Тюмени ищут кота на главную роль в короткометражке о городе

Молодые кинематографисты проводят кастинг на главную роль в короткометражном фильме о городе. По словам авторов, самую важную роль в одной из глав картины займет кот.

Для съемок требуется стройный, молодой и беспородный кот. Питомец должен быть игривым, но не вредным и не пугливым. Съемки эпизодов стартуют 12 ноября.

О своем желании включиться в съемочный процесс можно сообщить организаторам, прикрепив пару фотографий и свои контактные данные.

Премьера фильма запланирована на 1 декабря. Название картины авторы пока не раскрывают, но известно, что это будут три художественные зарисовки о городе, основанные на реальных событиях.

Напомним, 20 октября в сети появилась информация о старте проекта "72 истории о Тюмени". Начинающая съемочная группа объявила, что автором фильма может стать любой желающий: тюменцы начали отбирать воспоминания жителей о городе, на основе которых позже появится художественный продукт.

Проект "72 истории о Тюмени" стал победителем второй волны грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 90 тысяч рублей. Именно это сумма и является бюджетом фильма.

Ранее эта же команда уже презентовала свои первые работы: короткометражный фильм "Если захочешь" и социальную рекламу "Беги в правильном направлении". Также продюсер Алёна Нечетова и режиссер Иван Кармацкий участвовали в конкурсе "Снять за 72" и стали соавторами самого номинированного фильма "Молодость", получившего поддержку от федеральных экспертов, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".