"Конструктория" познакомит тюменцев с играми, которые рекомендуют детям ведущие педагоги России

Фото предоставлено проектом "Конструктория"

17 и 18 ноября в "Строймаше" вновь распахнёт двери в мир интересных конструкторов Семейная игротека "Конструктория". В этот раз организаторы дополнили игровое пространство конструкторами, которые рекомендуют для детского развития ведущие педагоги России.

Все локации игротеки связаны с самыми интересными местами нашей страны, что позволяет детям не только играть, но и знакомиться с обширной географией РФ.

"Чтобы малыши лучше запоминали конструкторы, которые собирают (названия некоторых из них, особенно из США и Северной Европы, сложны для произношения), каждому из них решено было присвоить какую-либо географическую локацию.

Поэтому для "Конструктории" выбрано 35 самых ярких Культурных или природных объектов нашей страны: кроме общеизвестных Красной площади в Москве или "Роза Хутор" в Сочи, там есть и такие интересные места как "130-й квартал Иркутска", озеро Танцующих Хариусов на Колыме, близкий к нам "пермский период" и многие другие. Моим детям очень нравится искать новые конструкторы и читать про выбранные для них точки географической привязки", - рассказывает идейный вдохновитель игротеки, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

Также посетителей "Конструктории" ждут огромная железная дорога и зона мастер-классов для детей и взрослых. А постоянный партнёр игротеки - кофейня "Шоколадница" - порадует гостей ароматным кофе, горячими сэндвичами и, конечно, фирменными десертами.

А вот что говорят об игротеке тюменские родители. Наталия Ситова, мама двоих детей, директор портала для родителей "Детки!": "Моему сыну Семёну 7 лет. На "Конструктории" он особенно "залипает" на железной дороге, строит пути, разъезды, переезды, не обходит вниманием и магнитные кубики "Тегу". Кроме этого, ему очень интересно играть с конструктором, собрав который, можно зажигать лампочки".