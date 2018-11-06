"Конструктория" познакомит тюменцев с играми, которые рекомендуют детям ведущие педагоги России

17 и 18 ноября в "Строймаше" вновь распахнёт двери в мир интересных конструкторов Семейная игротека "Конструктория". В этот раз организаторы дополнили игровое пространство конструкторами, которые рекомендуют для детского развития ведущие педагоги России.
Все локации игротеки связаны с самыми интересными местами нашей страны, что позволяет детям не только играть, но и знакомиться с обширной географией РФ.
"Чтобы малыши лучше запоминали конструкторы, которые собирают (названия некоторых из них, особенно из США и Северной Европы, сложны для произношения), каждому из них решено было присвоить какую-либо географическую локацию.
Поэтому для "Конструктории" выбрано 35 самых ярких Культурных или природных объектов нашей страны: кроме общеизвестных Красной площади в Москве или "Роза Хутор" в Сочи, там есть и такие интересные места как "130-й квартал Иркутска", озеро Танцующих Хариусов на Колыме, близкий к нам "пермский период" и многие другие. Моим детям очень нравится искать новые конструкторы и читать про выбранные для них точки географической привязки", - рассказывает идейный вдохновитель игротеки, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.
Также посетителей "Конструктории" ждут огромная железная дорога и зона мастер-классов для детей и взрослых. А постоянный партнёр игротеки - кофейня "Шоколадница" - порадует гостей ароматным кофе, горячими сэндвичами и, конечно, фирменными десертами.
А вот что говорят об игротеке тюменские родители. Наталия Ситова, мама двоих детей, директор портала для родителей "Детки!": "Моему сыну Семёну 7 лет. На "Конструктории" он особенно "залипает" на железной дороге, строит пути, разъезды, переезды, не обходит вниманием и магнитные кубики "Тегу". Кроме этого, ему очень интересно играть с конструктором, собрав который, можно зажигать лампочки".
"Конструктория" - это уникальное место для развития ребенка, и я вместе с детьми с большим удовольствием строила, соединяла детали, а потом с большим восторгом ждала, загорится ли у нас лампочка. Мы обязательно пойдем на конструкцию снова: играть, творить и фантазировать. Ждём, как всегда, массу положительных эмоций, новых друзей, также увлеченных строительством и творчеством. Уже начали отмечать крестиками дни в календаре, так как сын не может дождаться, когда он пойдёт играть в конструкторы", - отмечает Наталия Ситова.
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